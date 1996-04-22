Получите FX Control - прямо сейчас!

Просто выполните инструкцию и приступайте к торговле.
После выполнения инструкции, напишите на почту: admin@fx-control.ru для получения робота.
Тема письма: Форекс робот
Текст: Здравствуйте я выполнил инструкцию мой номер счета 68642205, жду робота.
Робот будет привязан к указанному счету.
Важно: Если вы уже имеете аккаунт у данного брокера, то вам нужно открыть внутри него новый счет с указанием партнерского кода vaw. Строго следуйте всем инструкциям, иначе вы не получите робота.
Просто выполните инструкцию и приступайте к торговле.
После выполнения инструкции, напишите на почту: admin@fx-control.ru для получения робота.
Тема письма: Форекс робот
Текст: Здравствуйте я выполнил инструкцию мой номер счета 68642205, жду робота.
Робот будет привязан к вашему счету. Важно: Если вы уже имеете аккаунт у данного брокера, то вам нужно открыть внутри него новый счет с указанием партнерского кода vaw. Строго следуйте всем инструкциям, иначе вы не получите робота.
Почта: admin@fx-control.ru; Адрес: Москва, Нижний Сусальный пер., 5 стр 9; ОГРНИП 316183200118944
Согласно федеральному закону "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ Fx-control.ru не осуществляет брокерскую деятельность и не оказывает услуги Форекс дилинга. Компания осуществляет деятельность только по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.